Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
25.11.19 13:06

Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка. ВIДЕО

Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ та випробування нових зразків озброєння.

разведка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т.ч. невстановленого зразка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

"Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100