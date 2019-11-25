Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння, - розвідка. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т.ч. невстановленого зразка.

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"Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.