Економія, логістика, мобільність, - українські полярники пояснили, навіщо їм корабель. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з роз'ясненням викладено на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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"Як відомо, нещодавно уряд України, вперше за всі роки незалежності і через майже два десятиліття після останнього рейсу українського судна в Антарктиці, виділив кошти на придбання власного науково-дослідного судна льодового класу для досліджень у Світовому океані та Антарктиді.

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Чому нам потрібно власне судно і які нові перспективі воно відкриває?

- припинення щорічного фрахту іноземних судів для обслуговування української антарктичної станції "Академік Вернадський", тобто всі кошти підуть на прямі витрати без "маржі" судновласників;

- поліпшення доступу до нашої станції: добиратися до неї можна буде не тільки в надзвичайно короткий літній період, а й з весни по осінь, від 5 до 7 місяців на рік;

- поява в складі УАЕ (української антарктичної експедиції) морського загону, тобто відновлення наукових досліджень Південного океану, який є перспективним регіоном з точки зору природних ресурсів і одночасно ключовою ланкою механізму формування глобального клімату планети;

- участь українських вчених у спільних дослідженнях (зокрема геофізичних, біологічних і морських) не тільки навколо архіпелагу, де розташована наша станція, але в найвіддаленіших куточках Антарктиди, а в перспективі - і в Арктиці, що є актуальним у зв'язку зі змінами клімату на нашій Планеті;

- можливість кооперуватися в консорціум з іншими країнами, які мають свої полярні станції, але не мають свого флоту, і таким чином повернути частину вкладених коштів;

- якісне прискорення темпів модернізації станції, яка зараз проходить капітальний ремонт, а в перспективі повинна бути розширеною;

- доставка на станцію якісних вітчизняних продуктів харчування, замість закупівлі їх за кордоном", - йдеться в заяві.