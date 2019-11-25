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25.11.19 17:47

"Українська курва, #обана прибиральниця зайняла моє місце в поїзді", - польську студентку відсторонили від навчання за образи українки в інтернеті. ВIДЕО

Студентка медичного факультету записала відео, в якому поскаржилася на українку, яка нібито зайняла викуплене нею місце в поїзді. Через образи, які прозвучали на адресу українки, дівчину відсторонили від навчання, а прокуратура почала розслідування. Увага! Ненормативна лексика!

Скандал вибухнув у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Wprost.

Студентка-медик розмістила в соціальній мережі відео, в якому поскаржилася на свою сусідку по поїзду - українку.

"Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити. Якщо українські жінки не можуть собі таке дозволити - утримуйте їх. Я повинна була б піти до кондуктора, але я добра до тварин", - сказала дівчина.

Адміністрація університету відсторонила студентку від занять і подала в прокуратуру заяву про можливе скоєння злочину на ґрунті расизму.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистського, ксенофобського чи зневажливого поводження до осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", - сказано в заяві навчального закладу.

Після цього студентка записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що не підтримує націоналізм і дискримінацію і назвала інцидент "жартом".

"Вибачте, я не подумала, я просто дурепа", - сказала студентка.

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