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25.11.19 19:04

"Зустрічатимемося раз на тиждень", - Зеленський обіцяє регулярні відеозвернення. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, присвячене головним подіям минулого тижня. Такий формат він обіцяє зробити постійним.

Відео з'явилося на каналі "Зе!Президент" в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.

У знятому на ходу ролику тривалістю 12,5 хвилин глава держави розповідає про успіхи влади за минулий тиждень і ділиться планами на майбутнє.

Так, у цьому зверненні Зеленський згадав повернення захоплених Росією рік тому кораблів, призначену дату зустрічі в нормандському форматі, успішне голосування за земельну реформу і відкриття моста в Станиці Луганській.

Він також анонсував реформи у сфері надання невідкладної медичної допомоги, згадав ДТП, в яке потрапив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба та висловив співчуття близьким загиблого на Донбасі комбрига Євгена Коростельова.

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