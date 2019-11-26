"Робіть для них те, що робили для мене", - Сенцов закликав Європарламент підтримати українців, які утримуються в РФ і на окупованих територіях. ВIДЕО

Трансляцію виступу вів "5 канал", передає Цензор.НЕТ.

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"Я громадянин України і в душі українець, і боровся за свою країну на волі, на Майдані, в Криму і в тюрмі. Ваш колега, містер Макаллістер недарма обмовився "український- російський", тому що до подій 2014 року багато не бачили різниці. Після подій 2014 року, після Майдану, окупації Криму, початку війни на Донбасі, вторгнення російських військ багато хто зрозумів, що є різниця між двома країнами, двома цими народами. І ми самі всередині України відчули цю різницю, що ми - інші, зовсім інші, що ми не хочемо жити, як живе Росія, ми не хочемо бути в її зоні впливу, не хочемо бути рабами Путіна і жити в Радянському Союзі, який він будує в оновленої моделі. Ми хочемо жити в нормальній, вільній, чесній країні, побудованій за європейськими принципами. І союз Європейських держав для нас є прикладом", - сказав він.

За словами режисера, це "конфлікт не між народами, а між двома принципами і світоглядами" - тими, хто "хоче жити в минулому, хто готовий бути рабом і жити у брехні, і тими, хто хоче жити по правді".

Він подякував європарламентарям за підтримку України в цій боротьбі.

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"Вона досі не закінчена. З моїм звільненням "happy end" не настав. Продовжують утримуватися в Росії близько 100 наших політв'язнів, більшість з яких - кримські татари. Понад 200 наших військових, активістів, жінок і навіть неповнолітніх дітей перебувають у тюрмах Донецька і Луганська в руках сепаратистів, яких контролює Росія", - сказав Сенцов.

Режисер нагадав, що ні українські, ні міжнародні організації не мають туди доступу, і невідомо, в яких умовах утримують там українських громадян.

"Ми навіть точної кількості людей цих не знаємо. Але вони зараз, в цей момент, продовжують перебувати там вже не перший рік. Я буду про них говорити щоразу, коли буду біля мікрофона. І щоразу буду закликати вас про них не забувати. Їх дуже багато. Будь ласка, пам'ятайте про них і робіть те, що ви робили для мене", - заявив Сенцов.