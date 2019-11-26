Плівки Труби: "Євросолідарність" ініціює створення комісії щодо можливого втручання Зеленського в роботу ДБР. ВIДЕО

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, відповідну заяву вже розіслано всім фракціям.

"Розмови Офісу президента Зеленського з Трубою означають, що саме він є замовником політичних переслідувань. Ми не дамо сховатися від того, за що в інших країнах не тільки йдуть у відставку, але і сідають у в'язницю", - сказав він.

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Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.