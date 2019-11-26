Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
26.11.19 21:38

СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в населеному пункті Золоте пройшла 26 листопада у відповідності з домовленостями ТКГ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. У повідомленні уточнюється, що бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували певні ділянки, провели демонтаж фортифікаційних споруд і об'єктів військового призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил "Петрівське", - українська сторона СЦКК. КАРТА

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, що стосується процесу розведення сил і засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Усі наступні питання вирішуватимуться в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100