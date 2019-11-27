"Азов" попрощався з померлим унаслідок інсульту воїном Дмитром Волонтирцем (Волиною). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Волина був одним із перших, хто створював та розвивав в "Азові" напрямок аеророзвідки – спочатку в першому батальйоні, а згодом і в усьому підрозділі. Своє захоплення розвідкою суміщав із саперною справою, працював сапером-розвідником на різних ділянках східного фронту. За час крайньої ротації "Азову" на Світлодарській дузі, а це понад вісім місяців щоденної важкої праці, Волина не взяв жодної відпустки – таким відданим справі був наш побратим. За свої завзятість та героїзм молодший сержант Волонтирець був нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня, почесною відзнакою "За звитягу та вірність", а також нагрудним знаком "За доблесну службу". На його рахунку чимало бойових досягнень, про які сьогодні зарано розповідати загалу", - повідомляє пресслужба полку, передає Цензор.НЕТ.

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Під час прощання до особового складу "Азову" звернувся командир полку друг Редіс: "Вчора пішов з життя універсальний боєць, сапер-розвідник, справжній бойовий командир. Волина присвятив все своє життя військовій справі. У 2015 році він вступив до лав "Азову" та виконував найскладніші завдання з розмінування і був одним із найпрофесійніших саперів на фронті. Волина казав, що залишиться в "Азові" до кінця. І він не зрадив своїх слів. На превеликий жаль, підступна хвороба забрала його життя. Але пам’ять про нього навіки залишиться в наших серцях".

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Також до азовців звернувся друг Сухарь – командир першого батальйону "Азову", в якому Дмитро Волонтирець кілька років очолював секцію розвідки: "Друг Волина був справжнім воїном. Свою війну він почав задовго до багатьох із нас. І був на цій війні до свого кінця. На жаль, його не буде більше поруч із нами, але я впевнений, що він буде жити в наших спогадах, наших серцях, він і його справа, яку ми продовжимо робити разом".

27 листопада з Дмитром Волонтирцем (Волиною) прощатимуться у Конотопі Сумської області. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00 за адресою: проспект Миру, 4 (кінотеатр).



















