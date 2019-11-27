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27.11.19 13:52

"Я не скоїла вбивств. Не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, на своєму робочому місці", - вчителька з окупованого Донецька про реінтеграцію. ВIДЕО

Сотні тисяч жителів тимчасово окупованого Донбасу, які працюють у структурах підконтрольних Росії "ЛНР-ДНР", бояться можливих переслідувань після реінтеграції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у сюжеті Радио Свобода, зокрема, йдеться про готовність медиків і вчителів працювати після повернення українських територій.

"Дуже сумнівно, що Україна відновить свій контроль над тутешніми територіями. Люди, в основному, тут цього не хочуть. Тому тут, напевно, цього не буде ..." - говорить вчителька української мови одного з донецьких коледжів Олена і запевняє, що якщо і станеться реінтеграція, то їй боятися нічого: "Я не скоїла вбивств. Я не відчуваю ненависті до України. Я залишуся, якщо дозволять, працювати на своєму робочому місці".

"Я ж не військова людина. Я лікар. Лікарів люструвати ... Думаю лікарів не чіпатимуть", - говорить лікар-сурдолог Максим.

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