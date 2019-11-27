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27.11.19 14:56

Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський очікує зростання товарообігу з Литвою і закликає литовський бізнес інвестувати в Україну.

"Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року, і досягнуть майже $1,5 млрд", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що литовські компанії не лише не залишають український ринок, а й продовжують розвивати інвестиційні проекти. Як приклад він навів відкриття в середу в Івано-Франківській області другої литовської сонячної електростанції.

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Зеленський і Науседа взяли участь у роботі П’ятого українсько-литовського економічного форуму.

"Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напряму бізнесу: від ресторанного до сектору зеленої енергетики. Ми не робитимемо необдуманих кроків, які погіршували б умови для бізнесу", - наголосив президент України, виступаючи на форумі.

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