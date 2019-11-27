"Відсутність інтересу до подій в Росії - це велике слабке місце в українській журналістиці", - Кисельов. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:40 - Чому Євген Кисельов не розмовляє українською мовою

3:10 - Кому складніше вимовити "Путін - х ##ло" - росіянам чи українцям

4:58 - Про свій прихід у журналістику

6:00 - Про роботу у "зовнішньополітичній пропаганді" і вихідців із неї

8:25 - "Елемент пропаганди присутній і в роботі багатьох західних засобів масової інформації, - BBC, Голос Америки, Радіо Свобода"

10:35 - "Я не люблю тему про журналістські стандарти, тому що це дуже лицемірна історія"

13:15 - Петро Порошенко програв вибори, бо уникав полеміки з опонентами

15:50 - Cеанс "заряджання води" від телевізора в СРСР

17:50 - Програма "Підсумки" з Євгеном Кисельовим

20:20 - Про роботу нинішнього народного депутата Олександра Ткаченка на центральному телебаченні СРСР і те, як він запозичив назву "ТСН"

28:00 - Чому журналісти, які говорили правду в 1995-му, брехали про події в Україні в 2014-му

32:20 - Про початок кар'єри Аркадія Мамонтова на НТВ

36:50 - Про переїзд в Україну

38:30 - "Від успіху демократичного проєкту, орієнтованого на інтеграцію України в Європу, залежить доля всього пострадянського простору"

42:00 - "Ті самі люди, які почали закручувати гайки всередині Росії, на чолі з Путіним, врешті-решт довели справу до військової операції в Криму і до втручання на Сході України"

48:00 - Про роботу на "Інтері" за різних власників телеканалу

51:50 - Навіщо запрошувати на ток-шоу скандальних персонажів

57:20 - Чому я не можу створити гарне українське "НТВ"

58:30 - Про роботу і звільнення з Прямого каналу

1:02:25 - Чому у Дудя більше передплатників, ніж у Євгена Кисельова і про перспективи ютуб-каналів

1:03:40 - Рубрика "Війна" з Євгеном Кисельовим