"Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив генерал-майора Марченка під вартою, зменшивши заставу до 20 млн грн. ВIДЕО

Присутні на засіданні Київського апеляційного суду у справі генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, заарештованого у "справі бронежилетів", зустріли рішення суду про залишення Марченка під вартою криками "Ганьба!" і "Волю Марченку".

Після засідання суду, кілька активістів, зокрема глава С14 Євген Карась, дуже емоційно поспілкувалися з прокурорами, які ведуть справи Марченка: Саєнком та Середою.

Активісти назвали прокурорів "сепарами" і "колаборантами".

"Він (Марченко. - Ред.) живе в орендованій квартирі. Його садять, бо конкуруюче угруповання, яке крало мільйони на харчуванні, садить Марченка. Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука! Ти ж, знаєш, що це замовна справа, що судять героя. Ви, якщо Марченка посадите, вас військовий трибунал судитиме. що ви відпрацьовуєте, одумайтеся, захворійте, зваліть з цієї справи. Вас будуть розглядати як ворогів української державності", - кричали активісти прокурорам.

Раніше апеляційний суд залишив генерал-майора Марченка під вартою, зменшивши заставу до 20 млн грн.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.