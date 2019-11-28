"Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"У службових приміщеннях митниці вилучено понад 137 тис. грн., 87 тис. російських рублів, 760 доларів США, 60 євро, а також службову документацію та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

Слідчі змогли встановити виконавців і пособників незаконної схеми.

"Вилучено і спрямовано на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику і багато іншого товару, який планували відправити на російський ринок", - додали в МВС.

Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Винним загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

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