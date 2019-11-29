"Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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У своєму виступі в суді Сергій Пашинський наголосив, що він причетний до розбудови армії під час війни: ракетних програм, формування добровольчих батальйонів, ухвалення законів про нацбезпеку, а ця справа є складовою війни проти України.

Він зазначив, що проти нього в Росії порушено три кримінальні справи за активну проукраїнську позицію, а інцидент, під час якого він захищав свою дружину, використовують для того, щоб сфальсифікувати проти нього справу і незаконно кинути за ґрати.

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"Починаючи з підписання Януковичем Харківських угод, я завжди був у вирі подій нашої країни. Я був першим з високопосадовців, який поїхав захищати нашу Батьківщину під Слов’янськ і Краматорськ, і ми зупинили російську агресію", - наголосив він.

"Будучи головою комітету з нацбезпеки і оборони, я розбудовував нашу армію. Ми робили так, що можемо пишатися нашими Збройними Силами", - додав Пашинський.

"Я в російському санкційному списку. Про мене знімають в Росії купу фейкових фільмів", - сказав ексдепутат.

Пашинський також зазначив, що раніше справа розслідувалася максимально публічно і за результатами розслідування була закрита, але після зміни влади була "незаконно відновлена". Щойно Пашинський дізнався про це зі ЗМІ, то, за його словами, відразу ж сам повідомив слідству своє місцеперебування і всі контакти. Це, за його словами, доводить, що він не збирається переховуватися від слідства.

Коментуючи події 31 грудня 2016 року, Сергій Пашинський зазначив, що під час того інциденту став на захист своєї дружини, якій п’яний хуліган погрожував зґвалтуванням, і діяв у межах необхідної самооборони.

"Минуло вже три роки, я ніколи не ховався від слідства, пройшов усі слідчі дії", - підкреслив він, додавши, що заради об’єктивності журналісти були понятими під час слідчий дій.

"Справа була закрита у березні у законному порядку. Але, на жаль чи на щастя, змінилася влада і я дізнався зі ЗМІ, що постанова про закриття справи скасована", - сказав він.

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"Я сам прийшов у Печерський суд і сам отримав рішення про утримання мене під вартою. За ці два місяці зі мною провели лише одну слідчу дію", - сказав він.

Натомість, додав Сергій Пашинський, слідчі прийшли на квартиру його невістки і внучки і виламали там двері і стіни.

"Це не слідство. Це репресії і бандитизм", - наголосив він.

"Якщо ви думаєте, що я злякаюся цих недолугих, нашвидкуруч зліплених підозр - не з вашим щастям. Це не вийшло у Януковича і його оточення, у вас тим більше не вийде", - резюмував Сергій Пашинський, звертаючись до прокурорів.

"Ви думаєте, що ви мене зламаєте цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - резюмував Пашинський.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.