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29.11.19 19:16

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Первомайському Харківської області вночі підірвали банкомат і викрали велику суму грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що в Первомайському стався вибух банкомату надійшло в поліцію 29 листопада о 2:59.

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 01

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На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 02

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За висновком фахівців вибухотехнічного управління обласного главку поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума викрадених коштів становить більш ніж 2 мільйони гривень

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 03
На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 04

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На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 05

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.185 (крадіжка) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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