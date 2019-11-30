Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з моста в Києві, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі фейсбук повідомила патрульна поліція Києва.

У четвер, близько 4 години ранку, патрульні виявили чоловіка, який сидів на перилах мосту. Підійшовши ближче, щоб з ним поспілкуватися, інспектори дізналися, що він в розпачі і має намір стрибнути вниз. Громадянин не підпускав до себе поліцейських, тому спілкуватися довелося на відстані.

Чоловік розповів, що у нього проблеми в сім'ї після смерті його матері. Дружина пішла і забрала дітей. Крім того, сестра перестала спілкуватися з ним.

Щоб відвернути увагу чоловіка, командир роти Олександр Прокопенко запропонував записати свій номер телефону, водночас, як його колега Сергій Кругляк швидко підбіг і схопив потенційного самогубця за руки. Чоловіка посадили в службовий автомобіль і викликали медиків.

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