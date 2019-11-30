Активісти зібрали гроші на сплату штрафу кримського татарина Ібраїмова за участь в акції протесту в Москві. ВIДЕО

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"28 листопада 2019 року в місті Бахчисарай коштами "Кримського марафону" був слачений штраф Нарімана Ібраїмова в розмірі 20 000 рублів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Крим.Реалії, наприкінці жовтня на сплату штрафів, присуджених кримськотатарським активістам за липневі акції в Москві, "Кримський марафон" зібрав 1 161 000 руб.

За словами одного з координаторів об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Чолакчика, в "Кримському марафоні", крім жителів півострова, активно брали участь люди з Туреччини, США та Європи.

Нагадаємо, 10-11 липня 2019 року в Москві було затримано 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Стосовно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення за ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

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29 липня в Таганському районному суді Москви впродовж дня було проведено 18 судових засідань, під час яких "розглянули" адміністративні справи 18 активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).