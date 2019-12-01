Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це йдеться в повідомленні Держстату.

У повідомленні наголошується, що пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях, його метою є апробація програми, переписного інструментарію, застосування інноваційних технологій; визначення методів, основних організаційних заходів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису; визначення концепції технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тимчасово проживаючих.

З числа тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

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Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь в ньому одним з трьох можливих способів:

1-10 грудня (Інтернет-раунд) самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі Інтернет (потрібно мати електронний підпис);

14-23 грудня надати відповіді переписувачу, який відвідає приміщення, і заповнити анкету (переписний лист) на планшеті;

14-23 грудня прийти в переписний відділ або інструкторський ділянку і дати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.