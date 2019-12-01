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01.12.19 10:34

Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Писківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це йдеться в повідомленні Держстату.

У повідомленні наголошується, що пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях, його метою є апробація програми, переписного інструментарію, застосування інноваційних технологій; визначення методів, основних організаційних заходів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису; визначення концепції технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тимчасово проживаючих.

З числа тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

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Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь в ньому одним з трьох можливих способів:

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

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