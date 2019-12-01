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01.12.19 12:39

У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих. ВIДЕО

У Забайкальському краї Російської Федерації автобус із пасажирами впав з моста в річку. Загинули 20 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС  із посиланням на регіональний підрозділ медицини катастроф.

"Кількість постраждалих в результаті ДТП з автобусом, який впав у річку з моста в Забайкальському краї, зросла до 18 осіб, ще 15 загинули", - йдеться в повідомленні.

У МНС Росії цю інформацію підтвердили і уточнили, що, попередньо, всього в автобусі було 44 людини.

Пізніше "Інтерфакс" повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 20.

Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Причиною ДТП стало колесо, що лопнуло у автобуса Kia Granbird. Автобус прямував з Стрітенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км.

Автобус пробив огорожу і впав з моста. За попередньою інформацією, автобус належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.

Прокуратура Забайкальського краю почала перевірку за фактом падіння пасажирського автобуса з моста в річку.

УВАГА! Відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою.

У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих 01

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