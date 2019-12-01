Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

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О 17:15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Надзвичайна подія сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував у салоні машини. Дорогою в лікарню дитина померла.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зловмисника.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст 115 Кримінального кодексу України.

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Водночас, за даними Інформатора, о 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті ввели оперативний план "Сирена" для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

З боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.

Станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Правоохоронці обгородили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Чи був це якийсь конфлікт або навмисний замах, наразі невідомо. Слідство триває.













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