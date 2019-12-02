Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
02.12.19 10:42

Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT. ВIДЕО

У серпні 2019 року російська авіація атакувала табір для переміщених осіб у районі сирійського міста Хасс. Як наслідок, загинули 19 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це пише The New York Times.

Автори розслідування вивчили фотографії та відеозаписи очевидців з місця подій, записи переговорів пілотів і журнали польотів, отримані від мережі спостерігачів у Сирії. Вони також витратили кілька місяців на переклад і розшифровку російських кодових слів і фраз, що підтверджують вчинення атаки, таких як "відпрацював", "відправив цукерку" і "21".

Місто Хасс розташоване приблизно в 13 кілометрах від лінії фронту. Атака сталася о 17:20 16 серпня по місцевим часом. Через приблизно п'ять хвилин пілот під кодовим ім'ям 4-64 підтвердив авіаудар, сказавши по-російськи "Відправив". Через хвилину після першого удару російський літак знову з'явився над табором.

Серед загиблих - чотири сім'ї і вагітна жінка, йдеться в розслідуванні.

Міноборони Росії ще не коментувало твердження The New York Times.

Також читайте: Пєсков про відео зі звірствами російських найманців у Сирії: Кадри шокують, але ми не маємо жодного стосунку до цих осіб

У жовтні The New York Times писала, що в травні російські літаки розбомбили чотири польові госпіталі під час придушення осередків опору військами Башара Асада. Російське військове відомство це звинувачення відкинуло.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100