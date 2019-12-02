"На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на мітингу на її підтримку під стінами ДБР.

"На допит я не піду тому, що у виклику в ДБР не йдеться про допити. Нехай вони мені напишуть:"Ви, підозрювана, викликаєтеся на допит" або "Ви, свідок, викликаєтеся на допит", тоді я як громадянка, яка все одно не буде поважати ДБР, може, навіть прийду. Але все одно залишається риторичним запитання: "Якого біса ДБР має до мене справу, якщо я не держслужбовець ... Я не розумію чому не займаються людьми, у яких до чорта квартир і мазератті, у яких повії по сто баксів, і які сиділи за зґвалтування, педофілами ... і всіма цими тваринами рекомендую займатися ДБР", - сказала Звіробій.

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