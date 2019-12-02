Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

"У програмі президента України Володимира Зеленського як один з ключових було зазначено пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", - заявив Стефанчук у понеділок на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Водночас, за словами першого віцеспікера, він особисто подав правки до законопроєкту до другого читання, які унеможливлять продаж сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.

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