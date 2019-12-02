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02.12.19 13:12

Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

Проводити всеукраїнський референдум про створення ринку землі немає необхідності, оскільки цей пункт був частиною передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського, якому народ надав мандат довіри на реалізацію земельної реформи, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У програмі президента України Володимира Зеленського як один з ключових було зазначено пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", - заявив Стефанчук у понеділок на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, за словами першого віцеспікера, він особисто подав правки до законопроєкту до другого читання, які унеможливлять продаж сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.

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