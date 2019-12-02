Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всі стратегічні компанії", - сказав він на пресконференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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При цьому Оржель зазначив, що дійсні керівники за наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.
За словами Оржеля, новий керівник "Енергоатому" буде людиною з атомної галузі, яка має авторитет.