Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
02.12.19 13:19

Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель підтвердив плани Кабінету міністрів щодо зміни керівництва стратегічних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго", і оновленню їхніх наглядових рад.

"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всі стратегічні компанії", - сказав він на пресконференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео телеканал НАШ

При цьому Оржель зазначив, що дійсні керівники за наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

За словами Оржеля, новий керівник "Енергоатому" буде людиною з атомної галузі, яка має авторитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100