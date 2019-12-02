Закон про держбюджет-2020 передано на підпис президенту, - Разумков. ВIДЕО

Під час брифінгу після погоджувальної ради фракцій парламенту він повідомив, що 2 грудня документ спрямований на підпис президентові, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, Рада вклалася в терміни подачі держбюджету, хоча були певні затримки.

"Обробляли наші управління для того, щоб вийти на якісний документ. Це технічна робота. Плюс, це пов'язано з тим, що я був у відрядженні. Я думаю, що на бюджет це точно негативно не вплине", - зазначив спікер парламенту.

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Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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