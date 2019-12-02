"Стріляли з будинку. Карабін. Калібр 7,62. На місці злочину знайдено коробку-гільзоуловлювач", - поліція про вбивство дитини в центрі Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 5 канал

"Наші фахівці, наші слідчі й оперативники знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство", - сказав глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві в понеділок.

Зі свого боку начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко повідомив, що постріл був здійснений з карабіна калібру 7,62.

Крім того, за словами Клименка, правоохоронці визначили, з якої будівлі стріляли злочинці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко

"Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначитися, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина і після цього вийшли на виконавців цього злочину", - зазначив він.

Начальник столичного главку поліції повідомив, що затримані двоє підозрюваних - "молоді люди 18 і 19 років" і вони не є жителями Києва.

За словами Крищенка, процесуально, підозру затриманим правоохоронці ще не пред'явили.

Клименко розповів, що правоохоронці розглядають як основні версії скоєння злочину - побутові проблеми, господарська та професійна діяльність Соболєва.

Своєю чергою, начальник столичного главку додав: "одна з версій, що причина пострілу - фінансово-економічна діяльність батька".

При цьому він зазначив, що "зараз не проводиться перевірка на зв'язок потерпілого з терористами", а відразу після скоєння злочину Соболєву було надано поліцейський супровід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: Кілер не врахував швидкість машини, він діяв не один, затримано 18-річного підозрюваного

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також був у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.