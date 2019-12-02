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02.12.19 22:24

Український ракетний катер "Прилуки" провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 грудня в акваторії Чорного моря відбулося спільне тренування типу PASSEX за участю ракетного катера "Прилуки" Військово-Морських Сил України і корвета ВМС Франції "Commandant Birot".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО. Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі групи кораблів.

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 01

"Спільні завдання з військовими кораблями НАТО це великий досвід і можливість відпрацювати елементи за сигналами MTP, які нам дозволяють вдосконалюватися і виконувати спільні завдання на високому рівні", - підкреслив командир ракетного катера "Прилуки" капітан 3-го рангу Володимир Углінський.

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 02

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 03

У заході взяли участь курсанти Інституту ВМС НУ "ОМА", які отримали важливий досвід взаємодії з іноземним кораблем під час виконання тренувань у морі.

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Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 04

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