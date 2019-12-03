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03.12.19 07:59

Жодну країну, яка не є членом Альянсу, не запрошено, - Кулеба пояснив відсутність Зеленського на саміті НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба пояснив чому Президент України Володимир Зеленський не поїхав до Лондона на ювілейний саміт НАТО.

Про це чиновник розповів в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про ювілейну зустрічі лідерів країн - членів Альянсу, і вони між собою домовилися, що це буде зустріч без країн-партнерів. Жодну країну, яка не є членом НАТО, для участі в цьому заході не запрошено.

Паралельно з цим заходом відбувається конференція, яка не є частиною зустрічі лідерів, це просто конференція, в якій справді братимуть участь міністр закордонних справ Грузії і міністр закордонних справ України. Але ні президент Зеленський, ні глава іншої країни - партнера НАТО не отримували запрошень відвідати цей захід", - сказав Кулеба.

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Він висловив упевненість, що якби така пропозиція надійшла і формат був би інший, то Зеленський цей захід відвідав би.

Нагадуємо, 3-4 грудня 2019 року в Лондоні на честь 70-річчя НАТО відбудеться зустріч на вищому рівні лідерів Альянсу.

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