Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, зроблений в кабінеті Труби, опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало".
За інформацією каналу, розмова відбулася 13 вересня 2019 року.
Як зазначається, Олександр Туру - керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР, звітує про Рівненську справу Ситника, завдяки якій Офіс Президента може відправити останнього у відставку в будь-який момент.
Через 20 хвилин після того, як з кабінету йде Туру, туди заходить Олександр Удовиченко - начальник патронатної служби бюро.
Далі Труба телефоном звітує про справу Ситника перед главою ОП Андрієм Богданом.
Труба: Я не підведу, ти знаєш ... все за планом, це все те, що я обіцяв.
Після розмови Труба переказує її зміст Удовиченку.
Труба: Йосипович (Андрій Богдан. - Ред.) говорить, що хвалив мене перед американцями. Він каже - дай результат!
Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.