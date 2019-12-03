Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, зроблений в кабінеті Труби, опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало".

За інформацією каналу, розмова відбулася 13 вересня 2019 року.

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Як зазначається, Олександр Туру - керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР, звітує про Рівненську справу Ситника, завдяки якій Офіс Президента може відправити останнього у відставку в будь-який момент.

Через 20 хвилин після того, як з кабінету йде Туру, туди заходить Олександр Удовиченко - начальник патронатної служби бюро.

Далі Труба телефоном звітує про справу Ситника перед главою ОП Андрієм Богданом.

Труба: Я не підведу, ти знаєш ... все за планом, це все те, що я обіцяв.

Після розмови Труба переказує її зміст Удовиченку.

Труба: Йосипович (Андрій Богдан. - Ред.) говорить, що хвалив мене перед американцями. Він каже - дай результат!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.