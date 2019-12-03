"Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За даними каналу, 3 вересня 2019 року відбулася розмова Романа Труби та Олега Корецького.
"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі:"Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.
"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", - захищається Корецький.
"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну."Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" - ми не думали, шо все так погано", - наголошується в повідомленні.
Наступна розмова Труби та Корецького, за даними каналу, відбулася 11 вересня 2019 року.
"Звітуючи щодо провадження у ВСП, Корецький повідомляє Трубі, що наступного дня йде в Офіс президента, по-старому називає його Адміністрацією. Він також, порушуючи всі норми про незалежність слідчого, анонсує директору ДБР обшуки у Гонтаревої, Чауса, в Жулянах і в "Петіному банку", - говориться в повідомленні до аудіозапису.