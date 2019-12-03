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03.12.19 10:30

В'ятрович склав присягу нардепа. ВIДЕО

Ексглава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В'ятровича внесено до списку партії "Європейська Солідарність".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І нехай у цьому допоможе мені Бог. Слава Україні!" - зачитав текст присяги В'ятрович.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).

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