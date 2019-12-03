В'ятрович склав присягу нардепа. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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В'ятровича внесено до списку партії "Європейська Солідарність".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І нехай у цьому допоможе мені Бог. Слава Україні!" - зачитав текст присяги В'ятрович.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).