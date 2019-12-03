Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це автор постанови, лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради України.

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Він зауважив, що вперше за 5 років на зустрічі такого рівня не буде українського глави держави, тому політичний сигнал від парламенту надзвичайно важливий.

"У нас залишається лише кілька годин, щоб послати важливий меседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО. Уперше за 5 років там не буде українського президента. Але дуже добре, що в останню мить Україна спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ", – зазначив Порошенко.

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"Парламент має захистити і підтримати українську позицію і продемонструвати що новий склад Верховної Ради підтримує вступ України до НАТО включно з Планом дій щодо членства. Дуже потрібен сигнал про те, що новий український парламент підтримує вступ України до Альянсу. Рівно як і надання нам Плану дій щодо членства в НАТО", – переконаний Порошенко.

"ПДЧ – це не лише заявка. ПДЧ – це двостороння угода. Коли Україна бере на себе зобов’язання провести реформи, а НАТО бере на себе зобов’язання прийняти Україну. Бо тільки в НАТО є міцна гарантія безпеки країни. І тільки НАТО забезпечує справжній, надійний мир", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Він наголосив, що перспективи членства України в НАТО не припустимо розмінювати на міфічний мир від Путіна.

"Не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна з найважливіших червоних ліній, які ми окреслюємо в переддень нормандського саміту", – зазначив Порошенко.

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