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03.12.19 12:46

Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська не утрималися від порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, із 7:30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій у районі Лебединського: "З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю і протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл".

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"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

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