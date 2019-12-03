"Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої заяви Новотні зробив у студії "60 хвилин" кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час обговорення ролі Російської визвольної армії у визволенні Праги і намірів муніципалітету поставити пам'ятник бійцям РВА, загиблим у боях з нацистами за чеську столицю.

Найімовірніше, Новотні стежив за розмовами в студії перед включенням в ефір і вже з самого початку своєї участі в програмі сказав про брехливі заяви гостей студії, а в перервах своєї промови жестами показував своє ставлення до цих заяв.

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"Я посміхаюся тому, що ви брешете. Ми не ставимо пам'ятник Власову. Це нісенітниця. Ми ставимо пам'ятник солдатам РВА, які загинули під час визволення Праги. Я не розумію, п'яна чи обкурена ця людина, яка щойно це говорила ... Ви перекручуєте в Росії історію. Ми сміємося з цього, але нічого не маємо проти Росії. Нас не стосується ваша думка - ви брешете і нам не цікаво те, що ви говорите ... Ви скажіть цій п'яній чи обкуреній людині, що на Нюрнберзькому процесі нічого не говорили про власівців, і ніколи не говоріите про те, як розстрілювали поляків - ви розстрілювали поляків у Катині, ви домовлялися з Ріббентропом ... , - сказав Новотні пропагандистам.

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