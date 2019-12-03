"Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомили джерела ATR, його затримали близько 10 ранку по дорозі з Херсона до Криму, передає Цензор.НЕТ.

Ігор Кучерявий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму і є членом партії "Єдина Росія". Під час окупації півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" в Севастополі. Міноборони країни-окупанта нагородило його медаллю "За повернення Криму".

Як повідомила заступниця командира громадського формування "Аскер" Евеліна Арифова, Кучерявий приїхав на материкову частину України, щоб отримати український закордонний паспорт.

"За попередніми даними, отримував український закордонний паспорт. Під час проходження паспортного контролю його затримала СБУ, оскільки він - член партії "Єдина Росія", активний учасник "російської весни". На даний момент його допитують. Згодом його відвезуть у Херсон, бо там відбудеться суд", - розповіла Арифова.

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