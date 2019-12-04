"#об твою мать, викликай нах#й міліцію!", - затримання ухильника від військової служби співробітниками херсонського військкомату. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ХерсонDaily, на оприлюднених кадрах видно, як в поштове відділення, де він працював, прийшли військові, призовник намагався зв'язатися з начальником, щоб пояснити ситуацію. Співробітники військкомату не стали чекати, поки він вирішить робочі питання, і буквально виволокли його на вулицю, де посадили в свій автомобіль і відвезли.

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В.о. заступник начальника Новотроїцького відділення Нацполіції Євген Басов розповів, що працівник пошти раніше двічі отримував відстрочку від призову - спочатку через навчання у виші, а потім після народження дитини. Зараз йому 26 років, а для відстрочки підстав уже немає.

При цьому Басов зазначив, що призовник не відмовлявся спілкуватися з військовими, але попросив їх зачекати, поки він викличе начальника, і той закриє поштове відділення.

"Адже він відповідає за його майно. А офіцери нічого й чути не хотіли: почали хапати його за руки і за комір, залишивши чітко видимі подряпини, і нарешті, витягли на вулицю. Де наляканий призовник голосно заволав:"Люди! Допоможіть!", - розповів поліцейський.

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В результаті потерпілий пройшов судово-медичну експертизу, яка показала наявність тілесних ушкоджень унаслідок дій військових.

За цим фактом розпочато кримінальне розслідування.

"Я не міг не запитати у районного військового комісара, чому він і його підлеглі діяли так жорстко. І почув зізнання:"Переборщили", - додав Басов.