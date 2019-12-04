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04.12.19 13:22

Зеленський про нормандську зустріч: "Хочу дій з термінами". ВІДЕО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський хотів би за підсумками нормандської зустрічі не тільки комюніке, а й більше конкретики щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільному з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном брифінгу.

"З приводу комюніке. Воно обговорювалося ще у вересні представниками всіх сторін. Минув час, багато що змінилося. На порядку денному будуть ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей. Тому що відповіді - це просто слова. Я хочу дій з термінами. Тому я не знаю, чи вдасться нам чи ні", - повідомив він.

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Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.

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