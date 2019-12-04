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04.12.19 16:35

Суд над підозрюваними у вбивстві дитини Лаврегою і Семеновим відбувається в закритому режимі через загрозу їхньому життю, - прокурор. ВIДЕО

Судовий процес над підозрюваними у вбивстві трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрієм Лаврегою та Олексієм Семеновим відбувається в закритому режимі, оскільки їхньому життю загрожує небезпека.

Про це повідомив прокурор у коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"До початку судового розгляду суд оголосив, що за результатами розгляду клопотання судом ухвалено рішення про закрите судове засідання. Водночас можу повідомити з чим це пов'язано - до обох підозрюваним застосовані заходи безпеки, оскільки існують обставини, які загрожують їхньому життю", - повідомив він.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних.

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