У Львові відбувається форум молодих лідерів з безпеки "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити і посилити єдність". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Тема форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити і посилити єдність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Форум відбувається напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року в Парижі. У центрі розмови - російська агресія проти України і війна на Донбасі. Це перша регіональна зустріч, яка є своєрідним продовженням Форуму з безпеки для молоді, який традиційно проводиться у Києві. Сім років поспіль, понад 500 заявок щорічно - це стало стимулом розвивати інтелектуальні дискусії в регіонах України", - розповіли організатори форуму.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні.

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Учасники форуму - 100 молодих лідерів із західних областей України, які стали переможцями відбіркового конкурсу.

Участь у форумі також візьмуть Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза, експерти з Грузії, Канади, Польщі, США, України, Франції.

Форум розпочнеться о 10:00.

Виступ Арсенія Яценюка заплановано на 10:30.