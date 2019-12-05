Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сьогодні ми відкриваємо оновлений легкоатлетичний манеж. Знаковий спортивний об’єкт для столиці. Та, думаю, і для країни загалом. Бо подібних спортивних об’єктів в Україні немає. Манежу – 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхові та одну двоповерхову будівлю", – сказав Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськради.

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Після реконструкції на території манежу з’явилися сучасний зал із трибунами на 300 місць, тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. Є майданчик для стрибків у довжину. А також – зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові.

Для манежу закупили понад 1,3 тис. одиниць професійного спортивного обладнання, виготовленого в Україні, Європі та США.

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Вмонтовані у покриття манежу датчики підраховують кола під час бігу на 3-5 км. Також є система фіксації фальстарту та фотофінішу, яка дозволяє відстежувати результати великої кількості учасників змагань. На інформаційні табло автоматично виводиться результат змагань.

Будівля манежу є енергоощадною та має сучасні системи вентиляції та опалення. Створені умови і для комфортного пересування людей з інвалідністю. Здійснили і благоустрій території навколо спортивного приміщення.

"Цей спортивний об’єкт стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні. Ми поспілкувалися зі спортсменами – всі задоволені. За рівнем оснащення легкоатлетичний манеж на Березняках може претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Переконаний, у цій будівлі буде дуже багато спортивних досягнень, що підніматимуть нашу країну ще на вищий рівень", – додав мер Києва.

Володимир Кличко разом із мером оглянув зали манежу, де вже тренуються спортсмени. І зіграв партію в настільний теніс. Він зазначив, що можливість тренуватися у таких умовах мотивує займатися спортом і досягати високих результатів.

"Я подивився, як тут відремонтували зали, скільки нового обладнання – ми з братом у таких умовах не тренувалися, – сказав Володимир Кличко. – Спортсмени, які тут тренувалися, завоювали чотири олімпійських медалі на останніх олімпійських іграх в Ріо. А в цих, найкращих умовах, я переконаний, і результати будуть високими. Сподіваємося, що на наступних олімпійських іграх матимемо щонайменше 10 медалей".

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В оновленому манежі вже тренуються олімпійці, члени національних збірних, відомі легкоатлети, борці. Але доступ до манежу матимуть і школярі та всі активні кияни, які займаються фітнесом, оздоровчою фізкультурою та любительським спортом. Манеж працює з 6 до 22 години.

Шоу, присвячене святковому відкриттю, підготували студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, учні київських дитячих спортивних шкіл та майстри Національного цирку України.

"Відкриття після реконструкції багатофункціонального спортивного манежу в Києві на Березняках! Біг, бокс, боротьба, багатоборство, настільний теніс та багато іншого. Вийшло круто! Найсучасніший і класний спортивний манеж країни. Спорт доступний кожному!" - розповів радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.















































































