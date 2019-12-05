Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

У листопаді 2019 правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі Головного слідчого управління почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а потім разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їх злочинної діяльності.

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4 грудня 2019 року в Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку за участю бійців корду під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані - двоє раніше судимих ​​жителів різних областей України, віком 31 і 47 років. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.















Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину. Згідно з санкцією статті, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. В даний час проводяться слідчі дії.