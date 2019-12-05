В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України. ВIДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны.

Захід проходив за участі представників Командування ВМС ЗС України, міського голови Костополя, представників ПАО "Завод "Кузня на Рибальському", ветеранів, волонтерів та особового складу екіпажів кораблів.

"Напередодні Дня Збройних Сил України ми присвоюємо найменування черговому новому малому броньованому артилерійському катеру, який після завершення випробувань увійде до складу ВМС ЗС України. Це назва українського міста, де народився і виріс наш побратим — морський піхотинець Олексій Кондратюк, який загинув в бою 17 березня 2017 року в районі с. Водяне, Донецької області. "Костопіль" — так іменуватиметься сьомий броньований артилерійський катер, який продовжить справу "Вірного завжди" героя, морського піхотинця — боронитиме Батьківщину з морського напрямку", — зазначив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

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Вже найближчим часом на малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких його буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Також Воронченко висловив свою вдячність волонтерам та громадським активістам за щиру підтримку і допомогу у розбудові ВМС ЗС України та у знак подяки нагородив їх грамотами і почесними відзнаками. Нагороди отримали військовослужбовці ВМС ЗС України, які проявили високий професіоналізм під час виконання завдань за призначенням.

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