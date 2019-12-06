"Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

"Дорогі наші захисники! Усі, хто відважно боронить Батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, і ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, в День Збройних сил, кожен українець від щирого серця каже вам: "Дякую!". За вашу доблесть, хоробрість та витримку. За наші мирні міста, села, спокійний сон і мирне небо", - сказав президент у відеопривітанні, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський зазначив, що 5 років тому українська армія багато чого не мала, але вистояла, бо мали волю і непереможний дух.

"Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас - це Україна. Луганськ - це Україна. Крим - це Україна", - заявив президент України.

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Він також підкреслив, що не можна забувати про те, що буває, коли країна не дбає про свою армію і виявляється не готовою захищати свої державні інтереси.

"Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, потужне українське військо залишаться нашим пріоритетом. Ви знаєте, наскільки високим є рівень довіри до армії серед українців. Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували. Відчували в усьому: в умовах, в озброєнні, гідному забезпеченні вас і ваших родин", - зазначив Зеленський.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і побажав: "Нехай, незалежно від складності бойових завдань, ваші рідні та близькі отримують від вас таке бажане смс-повідомлення:"Зі мною все добре, зі мною все в порядку!" Повертайтеся живими!", - сказав Зеленський.

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