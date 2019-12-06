СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "Перше питання від полоненого:"Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01.40 - Вадим Сухаревський "візитка"

03.50 - Про свій перший бій і що цьому передувало

10.05 - "На льоту висадилися люди, які почали стріляти"

13.45 - Як не послухався наказу і відкрив вогонь на ураження на захист України

14.45 - Чому Вадим Сухаревський порушив наказ

15.40 - "В Іраку я вважав ганьбою нашої армії боязнь офіцерського складу ухвалювати рішення"

18.00 - Про першу команду стріляти: Очевидці кажуть, був мат, але, загалом, це було в стилі "Що ти на мене дивишся? Стріляй"

19.10 - "Противники діяли дуже професійно і були дуже круто екіпіровані"

20.20 - "Перший наш полонений думав, що в Україні немає армії:"Звідки ви тут взялися? Нам сказали, що вас немає"

22.00 - Що відбувалося напередодні бою 24 квітня під Слов'янськом

29.30 - Про перебіжчика Ярослава Аніка: "В академії ми дивилися на нього з досадою за Збройні сили"

36.35 - Про бій 5 травня під Семенівкою

43.00 - "Були часті обстріли і два повні оточення"

43.30 - "В домашньому музеї є прошита в решето тільняшка, яка сохла на командному пункті. В ній я повертався в 2004-му з Іраку"

44.30 - "За той час, що ми були на блокпосту, у нас було чотири дні без обстрілів"

45.00 - Про десантування в Луганський аеропорт

49.00 - Про те, які сили були в Луганському аеропорту і неймовірний порятунок від засідки, яка збила ІЛ-76 з українськими бійцями

51.42 - "Знайшли місце падіння збитого ІЛ-76, зайняли кругову оборону, взяли мішки і почали збирати те, що залишилося від хлопців"

53.50 - Про настрої бійців після аварії літака ІЛ-76: "Ми були одержимі помстою"

Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.