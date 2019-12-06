До кінця року очікуємо серйозних кадрових змін в "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми як уряд зверталися до наглядової ради для того, щоб вони переглянули ефективність роботи менеджменту "Укрзалізниці" і ухвалити відповідні кадрові рішення", - сказав він.

За словами Гончарука, в компанії дуже складна ситуація, оскільки є багато питань, пов'язаних з корупцією, але на менеджмент компанії безпосередньо може вплинути тільки незалежна наглядова рада.

"Я очікую, що вже до кінця цього року ситуація в "Укрзалізниці" серйозно зміниться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Гончарук анонсував ухвалення рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці". За його словами, працівники підприємства скаржаться на "дику корупцію", оскільки менеджмент "займається своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Укразлізниці" заслухає звіт Кравцова й ухвалить рішення про його відставку