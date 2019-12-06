"Ми йдемо до себе додому", - Чубаров анонсував Марш гідності в Крим. ВIДЕО

Про це Чубаров сказав 6 грудня на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

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За словами голови Меджлісу, після анексії Криму "Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки". Також, додав він, це "допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були ухвалені щодо Росії".

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"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – до кримського півострову. Ми йдемо до себе додому", – сказав Чубаров.

Для її підготовки створено Штаб, склад якого визначиться в ході консультацій з українськими та міжнародними партнерами.

Також для підготовки проведення цієї мирної ходи з території материкової України в окупований Крим Меджліс планує звернутися до таких організацій та осіб:

- постійних представників 15 держав-членів Ради Безпеки ООН;

- представників держав-членів Ради з прав людини ООН;

- членів Постійного форуму ООН з питань корінних народів;

- суддів Міжнародного Суду ООН і представникам Секретаріату Міжнародного Суду ООН;

- парламентарів-членів Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ);

- голів і членів Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;

- голів і членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні;

- дипломатів представництв іноземних держав, міжнародних організацій і місій, акредитованих в Україні;

- представників міжнародних і національних правозахисних організацій;

- народних депутатів України;

- громадських активістів, політиків, громадських діячів, експертів, волонтерів, які поділяють ідею міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Чубаров додав, що дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один, і не два місяці".

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"Місце і строк проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" будуть визначені штабом акції після проведення всіх необхідних консультацій з потенційними партнерами та учасниками", - зазначив Чубаров.