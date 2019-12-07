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07.12.19 11:04

"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Перший президент України Леонід Кравчук не підтримує представників фракцій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", які закликали українців вийти на Майдан 8 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте Україні... Тут працює не інтерес допомогти Україні, а ненависть до того, що вони ("Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". - Ред.) не при владі", - сказав Кравчук.

"Якщо ви хочете допомогти процесу, то проти кого цей протест? ...Якщо ви хочете об'єднатися, то пишіть документи, які б об’єднували. А ви пишете документи, які роз'єднують, і говорите, що український народ хоче висловити свою волю", - сказав Кравчук.

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Він наголосив, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель чи президент Франції Емманюель Макрона їдуть на переговори, люди не виступають проти, а навпаки, їх підтримують.

"Є президент, йому доручено, обраний народом, він підписує. Якщо він приїде і зрадить, тоді ви виходите. Я сам проголосую проти, щоб його від влади усунули", - додав експрезидент.

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Зі свого боку, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який був одним із підписантів документа із закликом вийти на акцію 8 грудня, підкреслив, що вважає вихід на Майдан "виявленням громадянської позиції".

"Недаремно люди хочуть вийти і сказати свою позицію, не після, а заздалегідь, не вірячи, а для того, щоб показати ці "червоні лінії" і підтримати в певному сенсі (президента. - Ред.)", - зазначив Вакарчук.

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