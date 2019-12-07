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07.12.19 17:14

"Слава нації!", "Живе Білорусь!" - у центрі Мінська на акції протесту порвали портрети Путіна. ВIДЕО

Десятки учасників акції протесту розірвали портрети Путіна під час акції проти об'єднання Білорусі з Росією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Хартія'97".

Шмаття після цього зібрали і забрали, щоб не залишати за собою сміття.

У центрі Мінська сьогодні відбулися 2 акції проти "поглиблення інтеграції" з Росією. Обидві були санкціоновані владою. В цілому протести тривали 5 годин.

Акцію на підтримку Білорусі влаштували сьогодні і в Києві.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з з візитом в Сочі. Там він обговорює з президентом Росії Володимиром Путіним подальшу інтеграцію двох держав.

5 грудня Лукашенко заявляв, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу та нафти.

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