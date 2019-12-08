Український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на Донбасі до місцевих виборів, - Лайчак. ВIДЕО

Про це заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак на полях 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

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"Міністр Пристайко дав чітко зрозуміти, і це цілком логічно, що для того, щоб вибори були вільними і чесними, вони мають відбуватися в середовищі, яке є демократичним, чесним і вільним. Очевидно, що люди мають отримати доступ до інформації. І український уряд має отримати доступ до будь-якого місця на своїй території", - заявив Лайчак, коментуючи питання про вибори в ОРДЛО та відновлення контролю України над державним кордоном із РФ.

Глава ОБСЄ підкреслив, що "український уряд про це чітко заявив". "І я вважаю, що це дуже логічно. Будемо сподіватися, що це відбудеться", - додав він.