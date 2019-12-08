Співробітники ДСНС вшанували пам'ять рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє ДСНС Києва.

"Сьогодні морально важкий день для кожного з нас - день жалоби... День жалоби і вшанування пам'яті загиблих жертв пожежі, що сталася в Одесі 4 грудня 2019 року... Для нас це особливо важко, адже під час цієї страшної події загинув і наш побратим - Сергій Шатохін. Напевно, кожен рятувальник зараз вкотре переосмислює цінності життя, а кожен житель нашої країни починає розуміти, на які жертви йдуть наші пожежники-рятувальники... Вічна пам'ять герою і всім загиблим... Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Сергій Шатохін піднімався пожежною драбиною, але впав із висоти третього поверху. Від отриманих важких травм він помер у лікарні 7 грудня. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 9:00 8 грудня відомо, що унаслідок пожежі загинуло 10 осіб.

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